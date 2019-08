Omwonenden Dr. Ringerstraat Waalwijk opgeschrikt door plofkraak

Omwonenden van de Dr. Ringerstraat in Waalwijk zijn in de nacht van donderdag op vrijdag rond 03.45 uur opgeschrikt door een harde knal. 'Vermoedelijk twee personen lieten een explosief afgaan in een geldautomaat', zo meldt de politie vrijdag.

Schade

'De pui is door de hevige explosie hevig ontzet geraakt. Het is voor de politie nog onduidelijk of er iets buit is gemaakt. Omwonenden hoorden omstreeks 03.45 uur een harde knal. Toen zij naar buiten keken zagen zij dat de pui van het pand waarin een geldautomaat zat opgeblazen was.

Twee verdachten

Ook zagen zij twee personen die op een scooter wegreden. Vanwege de hoeveelheid explosieven die gebruikt zijn bij de plofkraak, moet de gevel van het pand gestut worden.

Wit busje

Getuigen hebben een wit bestelbusje weg zien rijden richting de Midden-Brabantweg, vermoedelijk heeft deze ook met de plofkraak te maken. De politie roept getuigen en mensen met beelden van de daders dan ook op zich te melden.