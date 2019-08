Eerste 50 Konikpaarden Oostvaardersplassen naar Wit-Rusland

Importvergunning

'Na lang wachten hebben we deze week de definitieve importvergunning vanuit Wit-Rusland ontvangen. Vanmorgen zijn we begonnen met het transport van het eerste deel van 150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen naar Wit-Rusland', aldus Staatsbosbeheer.

Familiegroepen

De dieren zijn, net als bij eerdere transporten, per familiegroep de vrachtwagen in gegaan om zoveel mogelijk rust te houden in de groepen. Gisteren heeft er nog een export-keuring plaats gevonden door de NVWA. Om te zorgen dat de dieren morgenochtend op hun bestemming aankomen en zo bij daglicht lang tijd hebben om hun nieuwe leefgebied te kunnen verkennen, is Staatsbosbeheer vanmorgen al vroeg gestart.

Vertraging

Het transport van de paarden stond gepland voor medio juli, maar liep vertraging op omdat afstemming tussen verschillende Wit-Russische ministeries meer tijd vergde. In Wit-Rusland gaan de paarden weer in quarantaine. Dit geeft de paarden ook de mogelijkheid om te wennen aan hun nieuwe leefgebied.

Reservaat 87.000 hectare

Naliboksky reserve is het grootste bosgebied van Wit-Rusland. Het gebied valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Bosbouw van Wit-Rusland. Er is een grote diversiteit van plantensoorten, waaronder veel rode lijstsoorten. Het reservaat beslaat een oppervlakte van 87.000 hectare. Het gebied rondom het reservaat bestaat ook uit natuur. Het totale natuurgebied beslaat 240.000 hectare.

Graseters

Eén van de beheerproblemen is het dichtgroeien van de open gebieden door het ontbreken van graseters zoals paarden. Daarom zijn de Koniks uit de Oostvaardersplassen een welkome aanvulling in het gebied. De beheerders van het gebied hebben veel ervaring met natuurlijke begrazing. Naast de paarden leven er ook andere grote grazers zoals wisenten, elanden en edelherten, allemaal met hun eigen manier van begrazing. De komende weken zullen de overige circa 100 konikpaarden naar hun nieuwe leefgebied in Wit-Rusland verplaatst worden.

Spanje

Op 15 maart 2019 verhuisde al een groep van 29 paarden vanuit de Oostvaardersplassen naar natuurgebied Atapuerca in Spanje. Provinciale Staten van Flevoland heeft in juli 2018 ingestemd met nieuw beleid voor natuurgebied de Oostvaardersplassen. Dat betekent voor de konikpaarden dat het aantal dieren in het gebied terug wordt gebracht. Staatsbosbeheer voert dit besluit van de provincie uit.

Natter

Het nieuwe beleid voor het natuurgebied houdt in het kort in dat het landschap van de Oostvaardersplassen in de toekomst zal worden ontwikkeld tot een afwisselend landschap. Meer stukken van het gebied worden natter gemaakt. Door het aantal grazers in de Oostvaardersplassen structureel te verlagen, komt er meer ruimte voor variatie in het landschap, met open water, grasland, moeras, struwelen en bosschages. Daar profiteren vele vogels en andere diersoorten van.