Man (39) vanuit auto beschoten en gewond geraakt

Vrijdagmiddag is een 39-jarige man in Breda rond 17.25 uur gewond geraakt nadat hij vanuit een auto beschoten is in de Leuvenaarstraat. 'De man is hierbij gewond geraakt en behandeld in het ziekenhuis, de schutter is nog voortvluchtig', zo meldt de politie zaterdag.