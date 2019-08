Automobilist (92) overleden na aanrijding met trein

Aanrijding

Het ongeval gebeurde maandagochtend rond 11.20 uur op een onbewaakte spoorwegovergang op het traject Hoogezand/Martenshoek. Daar kwamen de auto en de trein met elkaar in aanrijding. De automobilist kwam door het ongeval bekneld te zitten en was bij aankomst van de hulpdiensten al niet meer aanspreekbaar.

Overleden

Even later maakte de politie bekend dat de bestuurder van de auto was overleden. Het gaat om een 92-jarige man uit Hoogezand. 'We doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval', aldus de politie.