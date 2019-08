Drie kinderen door hond gebeten

Gillen

'Toen de andere kinderen begonnen te gillen, beet de hond ook hen. De drie kinderen moesten vanwege de bijtwonden worden behandeld door een arts', aldus de politie.

Jonge vrouw

Een jonge vrouw liet de betrokken rottweiler loslopen in het park Oudegein op een plaats waar dat is toegestaan. Daar kwam zij een andere vrouw tegen die daar liep met drie jonge kinderen in de leeftijd van drie tot zes jaar oud. Nadat de hond de drie kinderen had gebeten, heeft zij de hond aangelijnd en daarna is ze weggelopen in de richting van de wijk Fokkesteeg in Nieuwegein. Zij heeft verzuimd haar gegevens achter te laten. De politie, die op zoek is naar de jonge vrouw, roept uitdrukkelijk de betrokken jonge vrouw op om zelf contact te zoeken met de politie.