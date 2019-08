Automobilist rijdt kinderwagen aan, baby gewond en bestuurder rijdt door

Baby gewond

'Bij de aanrijding raakte een baby gewond die in een kinderwagen lag die door de moeder werd geduwd. De bestuurder van de zilvergrijze Volkswagen is zonder zich bekend te maken direct doorgereden', aldus de politie. De gewonde baby is naar een ziekenhuis overgebracht. Het letsel is op dit moment nog onbekend. Een zoekactie in de omgeving heeft nog geen verdachte opgeleverd.