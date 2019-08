Scooter botst op stilstaande auto op kruising Verdistraat Schijndel

Maandagavond rond 19.15 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval op de kruising van de Teeuwishoek met de Verdistraat in Schijndel.

Scooter tegen auto

Ter plaatse bleek dat een jongeman op een scooter tegen een auto was aangereden die stilstond op de kruising. Zowel de auto als de scooter liepen slechts kleine schade op. De bestuurder van de scooter is in de ambulance gecontroleerd maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De automobilist bleef ongedeerd.