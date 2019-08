Steeds minder campings in Nederland

Het aantal kampeerterreinen is in vijf jaar tijd met bijna 100 afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de KVK.

KVK onderzocht de ontwikkeling sinds januari 2014 van het aantal kampeerterreinen in Nederland. Waar wordt de tent opgezet en de caravan geplaatst?

Waren er op 1 januari 2014 nog 2.296 terreinen om het bivak op te slaan, op 1 januari 2019 zijn dit er 2.200 (-4,2%). Per 1 juli 2019 staat de teller op 2.197. In Zeeland is het aantal kampeerterreinen het sterkst afgenomen: met 9,4% (van 266 naar 244) en ook in Overijssel nam het aantal campings sterk af, met 8,1% (van 247 naar 227).

In Zuid Holland nam het aantal echter toe met 3,5% tot 120 en ook in Utrecht groeide het aantal terreinen: met 5,1% naar 62. Per 1 juli 2019 is er één daarvan alweer verdwenen. In Gelderland zijn de meeste campings: per 1 juli 2019: 456. Het aantal neemt ook hier af, per 1 januari 2014 waren het er 481.