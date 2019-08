42.000 kippen komen om bij grote brand in megastallen

Bij een brand in twee grote kippenschuren in het Friese Niawier zijn woensdagochtend zo'n 42.000 kippen omgekomen.

Het gaat om een grote, uitslaande brand bij een pluimveebedrijf aan de Grytmanswei. Het bedrijf telt drie stallen, twee daarvan stonden in brand en konden niet meer gered worden. De brand ontstond in de middelste stal. Het lukte de brandweer om de derde stal te behouden, maar deze stal heeft wel flinke brandschade opgelopen. De kippen bij de derde stal lijken gered. De stal wordt door de brandweer geventileerd. Op het moment van de brand waren er geen mensen in de stallen aanwezig. Dit meldt Omrop Fryslan woensdag.

Er zaten in de stallen net nieuwe kippen voor een productieronde van 14 maanden. Het gaat om 21.000 kippen per stal, Het waren scharrelkippenstallen, zonder vrije uitloop, dus de kippen zaten binnen, zo weet de Leeuwarder Courant.

Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk.