Brand in dagbestedingslocatie van orthopedagogisch behandelcentrum Boxtel

In de nacht van woensdag op donderdag is rond 01.10 uur groot alarm geslagen voor een binnenbrand bij orthopedagogisch behandel- en expertisecentrum De La Salle aan de Schijndelseweg in Boxtel. De brandweer schaalde op naar middelbrand en zette voor de brandbestrijding twee blusvoertuigen in.

Geen gewonden

Gelukkig vielen er geen gewonden, ten tijde van de brand was er niemand in het pand aanwezig. Een redvoertuig en een voertuig met extra bluswater kwamen wel ter plekke maar werden niet meer ingezet.

Rookvrij maken pand

De vlammen in de dagbestedingslocatie waren snel gedoofd, toch is de brandweer nog de nodige tijd bezig geweest om het pand rookvrij te krijgen. Hiervoor zette men overdrukventilatoren in. De felle brand woedde in een bankstel, door de enorme hitte sprong een raam van het pand. De oorzaak van de brand is niet bekend en zal nader onderzocht worden. Stichting Salvage kwam ter plaatse en zal de eerste noodzakelijke zorg namens de brandverzekering opstarten.