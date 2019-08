Jongen (10) gewond bij steekpartij in Den Haag

In een woning in Den Haag is donderdagmiddag een jongetje van tien jaar oud gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffertje is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Agenten troffen in een woning aan de Trezoriersdreef een gewond kind aan. Hulpverleners hebben zich over het slachtoffer ontfermd. Het kind is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. In de woning hield de politie een 48-jarige vrouw aan als verdachte. Ook deze vrouw was gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

De Forensische Opsporing doet onderzoek in de woning.