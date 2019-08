Vier man vast na vondst 72 kilo cocaïne tussen bananen

Donderdag heeft de politie in een loods in het Brabantse Hoogerheide tussen een lading bananen 72 kilo cocaïne aangetroffen en in beslag genomen. Dit meldt de politie vrijdag.

Vier aanhoudingen

'In en bij de loods zijn een 54-jarige man uit Hoogerheide, een 52-jarige man uit Etten-Leur en een 45-jarige man uit Breda aangehouden', aldus de politie. Op de snelweg ter hoogte van Barendrecht is een 57-jarige vrachtwagenchauffeur uit Culemborg aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de cocaïne in de loods in Hoogerheide. Zijn vrachtwagen is voor onderzoek in beslag genomen.

Cocaïne tussen de bananen

Het cluster Synthetische Drugs van de Landelijke Eenheid kwam de drugs door onderzoek, onder het gezag van een officier van justitie van het Landelijk Parket, op het spoor. De verdachten zijn in verzekering gesteld en de officier beslist later over de voorgeleiding van de verdachten.