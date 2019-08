370 tips over onbekende doodgeschoten vrouw bij politie

In de zaak van de onbekende vrouw die, doodgeschoten, werd aangetroffen in Westdorpe op 22 juni jongstleden zijn bij het rechercheteam dat met de zaak bezig is inmiddels al 370 tips binnengekomen.

In de zaak van de onbekende vrouw die, doodgeschoten, werd aangetroffen in Westdorpe op 22 juni jongstleden zijn bij het rechercheteam dat met de zaak bezig is inmiddels al 370 tips binnengekomen.

De identiteit van de vrouw is, ondanks al deze tips, nog altijd niet achterhaald. Het valt de rechercheurs op dat er heel veel tips, uit het hele land, binnenkomen die gaan over een vermiste Duitse vrouw, Monika Ritschel. Dat kunnen de rechercheurs zich goed voorstellen, want toen zij een foto zagen van deze vrouw dachten zij in eerste instantie ook dat dit de onbekende vrouw betrof. De gelijkenis leek treffend.

Na contact met de Duitse autoriteiten is in Duitsland onderzoek gedaan. Uit dat onderzoek is gebleken dat de vrouw die in Westdorpe is aangetroffen niet Monika Ritschel was. Deze vrouw kan dus worden uitgesloten bij het onderzoek dat in Zeeland-West-Brabant gedraaid wordt door het Team Grootschalige Opsporing. De destijds vermiste Monika Ritschel is (overleden) aangetroffen en begraven in Duitsland.

Alle tips die binnenkomen bij het rechercheteam worden uitgelopen. Wanneer er namen genoemd worden van mogelijk vermiste buitenlandse vrouwen wordt contact gelegd met de desbetreffende autoriteiten. Tot nu toe zat de gouden tip die het team de identiteit van de vrouw moet geven er helaas nog altijd niet bij.