Social media berichten over medicijngebruik tijdens zwangerschap zijn vaak onjuist

Veel zwangere vrouwen gebruiken deze berichten als informatiebron. Uit een nieuwe analyse blijkt echter dat de informatie over het risico van medicijngebruik in die berichten vaak niet overeenkomt met de richtlijnen. Dit meldt het Radboud UMC in Nijmegen.

De studie beschrijft ruim 1200 berichten, afkomstig van online fora en blogs tot aan Twitter en Facebook. 43% daarvan kwam niet overeen met de veiligheidsrichtlijnen van de Teratologie Informatie Service, het kenniscentrum als het gaat om de effecten van medicijnen op de zwangerschap, het kind en de borstvoeding. Omdat veel vrouwen wel online op zoek gaan naar informatie over het gebruik van medicijnen tijdens hun zwangerschap, kan dergelijke foutieve informatie hun keuzes verkeerd beïnvloeden.

Er zat wel onderscheid in welke informatie het meest vaak onjuist was. Bij medicatie waarvan de richtlijnen duidelijk zijn (‘het is veilig’ of ‘het is niet veilig’) waren de berichten in vier van de vijf gevallen correct. Bij de meer genuanceerde categorieën ging het vaker mis. Voor medicijnen waarover niet genoeg bekend is om een advies voor zwangere vrouwen te geven waren de posts in 24% van de gevallen correct. Voor de medicatie die alleen op strikte indicatie wordt voorgeschreven was slechts 7% correct. Deze laatste twee categorieën werden dan vaak onterecht omschreven als ‘veilig’ danwel ‘niet veilig.’

De onderzoekers wijzen op een tweetal belangrijke implicaties van het onderzoek. Ten eerste moet er meer onderzoek komen naar de veiligheid van medicijngebruik tijdens de zwangerschap, zodat medicijnen minder vaak in de onduidelijke categorieën vallen. Ten tweede pleit het feit dat veel informatie die gedeeld wordt op social media incorrect is, voor de noodzaak van heldere communicatie door zorgverleners over medicijngebruik tijdens de zwangerschap.

Hoofdonderzoeker dr. Marleen van Gelder: “Dat geldt in het bijzonder voor medicatie op strikte indicatie, zoals antidepressiva. Want niet alleen degene die het bericht op internet zet heeft een incorrect beeld van de veiligheid. Voorgaande studies hebben ook laten zien dat dit soort informatie de beslissingen van zwangere vrouwen die deze berichten lezen kan beïnvloeden.”



De studie is 19 augustus 2019 gepubliceerd in het British Journal of Clinical Pharmacology.