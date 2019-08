Gestolen auto uitgebrand bij Kasteel Stapelen in Boxtel

Woensdagmorgen kreeg de brandweer rond 7.15 uur een melding van een autobrand aan de Prins Hendrikstraat in Boxtel.

De auto stond achter de afgesloten poort van een voormalige toerit van Kasteel Stapelen. De auto stond volledig in brand. De brandweer moest met zwaar geschut de poort open knippen om de brand te kunnen bereiken. De brandweer gebruikte schuim om het vuur te doven. Het voertuig welke staat geregistreerd als gestolen is vermoedelijk door vandalen achter gelaten. Hiervoor hebben zij zichtbaar over het gras door kasteelpark Stapelen gereden. Een bergingsbedrijf zal het voertuig afslepen.