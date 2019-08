Bestelbus botst op boom op Europalaan in Schijndel

In de nacht van donderdag op vrijdag is rond 02.15 uur een ongeval gebeurd op de overgang tussen de Rooiseweg en de Europalaan in Schijndel. Een bestelbus botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Ook een verkeersbord werd geraakt.

Bestuurder niet gewond

Een ambulance en meerdere politiewagens kwamen ter plaatsen. De bestuurder werd door ambulancepersoneel nagekeken maar raakte voor zo ver bekend niet gewond.

Mee naar politiebureau

Wel werd hij door agenten meegenomen naar het politiebureau mogelijk om een ademanalyse te doen om of te controleren of hij onder invloed was. Het busje raakte zwaar beschadigd aan de voorzijde. Overig verkeer kon om het ongeval heen rijden. Het voertuig is weggesleept door een bergingsbedrijf.