Vrouw aangehouden na steken man in Geleen

De politie heeft vrijdagmiddag in Geleen een 34-jarige vrouw uit Geleen aangehouden op de Einighauserweg. 'De vrouw zou rond 12.30 uur een 37-jarige man uit Geleen hebben gestoken. De man raakte hierdoor licht gewond. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor behandeling', zo laat de politie vrijdagmiddag weten.