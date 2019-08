OM verzoekt Spaanse onderzoeksrechter voor heropening onderzoek Dewi de Koster

Er is een verzoek gedaan door het Openbaar Ministerie van Noord-Holland aan de Spaanse onderzoeksrechter om een strafrechtelijk onderzoek te doen naar het overlijden van de 21-jarige Dewi de Koster in Lloret de Mar. Dit meldt De Telegraaf zaterdag.

De Haarlemmer kwam in juli om het leven nadat hij van een muur was gevallen. Hier voorafgaand zou Koster oneindigheid hebben gehad met een portier van een discotheek. Hierbij zou hij enkele rake klappen hebben gehad en zijn geschopt. De politie in Spanje deed het overlijden van De Koster af als een noodlottig ongeval.

In Nederland is het lichaam van Dewi onderzocht door een forensisch patholoog en die twijfelt of de val wel een ongeval was en niet het gevolg van de mishandeling door de portier.

De zus van Dewi laat aan de krant weten dat zij verheugd is dat het OM dit verzoek gedaan heeft.