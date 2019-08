Man aangehouden voor inbraak met veel schade

Bij een bedrijfspand aan de Industrieweg in Wormerveer is zaterdagavond rond 19.10 uur ingebroken. Maar liefst elf ramen werden vernield.

Ook binnen in het pand werd veel schade aangericht. Agenten wisten dankzij een getuige een verdachte in de omgeving aan te houden. Het gaat om een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De man is door agenten aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

De eigenaar van het bedrijf heeft bij de politie aangifte gedaan.