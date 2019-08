Drugslab in loods in Fijnaart, arrestatieteam verricht drie aanhoudingen

Bij een inval in een draaiend drugslab in het Brabantse Fijnaart heeft de politie maandag drie mannen aangehouden. Dit meldt de politie maandag.

Arrestatieteam

'Om 12.00 uur is een arrestatieteam van de politie een bedrijfspand aan de Tonsedijk binnen gevallen. Het arrestatieteam ontdekte daar een drugslab. In dat lab troffen ze drie mannen aan. Het drietal, twee mannen uit Tilburg van 29 en 57 jaar oud en een 54-jarige man uit Zoetermeer, is direct aangehouden', aldus de politie.

Informatie

De politie had informatie gekregen dat er mogelijk een drugslab in de loods zou zitten. Er is een team geformeerd dat maandagmorgen de inval deed. De verdachten zijn naar het bureau gebracht.

Landelijke Faciliteit ondersteunen Ontmantelen (LFO)

Om het lab op een veilige manier te ontmantelen worden er specialisten ingezet van het team Landelijke Faciliteit ondersteunen Ontmantelen. Ook zijn er rechercheurs van de Forensische Opsporing opgeroepen om sporen veilig te stellen. Een specialistisch bedrijf zal op een later moment de spullen vervoeren naar een opslag locatie. Het is nog niet bekend wat men in het lab maakte en in welke hoeveelheden. Dat zal later pas bekend worden.