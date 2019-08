Sybrand Buma geïnstalleerd als burgemeester Leeuwarden

Maandagmiddag is tijdens een bijzondere raadsvergadering in Leeuwarden Sybrand van Haersma Buma geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Leeuwarden. Dit meldt de gemeente Leeuwarden maandag.

Eed

In de raadsvergadering legde Buma ten overstaan van de raad de eed af. De eed werd afgenomen door de heer drs. A.A.M. Brok, commissaris van de Koning in de provincie Fryslân. De raadsvergadering vond plaats in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden.