Drie mannen met veel cash en heroïnepers in auto aangehouden op A2

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de politie bij een controle op de A2 ter hoogte van Born drie mannen aangehouden die in een verborgen ruimte van hun personenauto een heroïnepers vervoerden. 'De drie hadden zelf enkele duizenden euro’s aan cash op zak', zo meldt de politie woensdag.

Verborgen ruimte

De aangetroffen ruimte bleek groot genoeg om daar vele kilo’s harddrugs en stapels geld in op te slaan. De mannen die zijn aangehouden zijn twee inwoners van Duitsland (41 en 42 jaar) en een inwoner van Spanje (45 jaar). De wagen is in beslag genomen.