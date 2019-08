Motorrijder gewond na ongeval A17, politie zoekt getuigen

Woensdag raakte een 55-jarige motorrijder uit Roosendaal rond 14.45 uur gewond na een aanrijding met een auto op de Rijksweg 17 ter hoogte van Oud-Gastel. 'We zijn op zoek naar mogelijke getuigen van dit ongeval', zo laat de politie donderdag weten.

Onduidelijk

'Het is onduidelijk wat er gebeurd is. Een automobilist (49) uit Brielle en de motorrijder uit Roosendaal (55) raakten betrokken bij een ongeval op de snelweg A17', aldus de politie.

Ziekenhuis

De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht voor medische zorg. De politie heeft op dit moment geen getuigen gesproken die het ongeval gezien hebben. Mocht u iets gezien hebben, wil de politie graag met u in contact komen via 0900-8844.