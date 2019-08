Uitslaande woningbrand in Groningen

Aan de Emingaheerd in de stad Groninger in de wijk Beijum heeft vanavond een brand gewoed in een woning.

De brand woedde in op de bovenste etage van het pand. De brandweer had de brand snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog weinig bekend. De schade is groot. De bewoners zullen de nacht elders moeten doorbrengen.