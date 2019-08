Grote brand in monumentaal pand Haaren

In het Brabantse Haaren woedt vanavond een zeer grote brand in een het voormalige seminarie op landgoed Haarendael.

Het vuur brak rond 18.00 uur uit in het leegstaande Rijksmonument uit 1836. Op foto’s is te zien dat de vlammen metershoog uit het dak slaan. Meerdere brandweereenheden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. In het pand bevind zich onder andere een retraite-centrum.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers het pand als gevangenis. Vanaf 1967 kwam het gebouw in het bezit van Stichting Haarendael en werden er mensen met een verstandelijke beperking gehuisvest.

Sinds 2012 stond het pand leeg, maar in oktober 2018 werd er nog een drugslab aangetroffen. Het blussen gaat zeker nog tot de nacht duren.

Aanrijding brandweerwagen

Op de N65 in Udenhout is een Eindhovense brandweerwagen, die onderweg was naar de grote brand, in botsing geraakt met een auto. De bestuurder van de auto is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd, de brandweermannen kwamen met de schrik vrij.