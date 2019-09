Grondpersoneel van de KLM gaat maandag twee uur staken

Vakbond FNV verwacht dat door de staking veel vluchten flinke vertraging oplopen of geannuleerd worden. Joost van Doesburg van de FNV: 'Alle belangrijke gronddiensten leggen het werk neer, behalve het personeel bij de check-in", aldus Joost van Doesburg van de FNV.' Het gaat om de medewerkers in de bagagekelder, de sleepdienst, de tankdienst, platformmedewerkers die bagage in- en uitladen, vrachtverwerkers, onderhoudsmedewerkers en de mensen die het water in toestellen bijvullen.

KLM heeft het ultimatum van de FNV over de nieuwe cao voor het grondpersoneel laten verstrijken. Daarin eiste de vakbond onder meer een beter loon, meer medewerkers in vaste dienst en betere roosters. FNV-bestuurder Jan van den Brink: ‘Wij gaan nu kijken welke acties we wanneer gaan voeren. Dat er acties komen, is wel zeker.’

De vakbond onderhandelt al maanden met KLM over een nieuwe cao voor het grondpersoneel, waar 15.000 medewerkers onder vallen. FNV wil dat de medewerkers er per jaar 4 procent op vooruit gaan. De komende dagen zal duidelijk worden hoe de acties er uit gaan zien.