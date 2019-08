Zesde editie van de Groninger Swim Challenge gehouden

Zaterdag is in Groningen voor de zesde keer de fantastische zwemestafette Groningen Swim Challenge van Zoutkamp naar hartje stad Groningen gehouden.

UMCG Kanker Researchfonds

Dwars door het Reitdiep, dus met recht een challenge. Deelnemers gaan echter niet alleen de sportieve uitdaging aan, maar halen als team ook een flink bedrag op voor het goede doel. Net als bij de vorige wordt geld ingezameld voor het UMCG Kanker Researchfonds. Dit jaar staat de teller al op ruim 208.000,- euro.

Start in Zoutkamp

Dit jaar startte de Swim Challenge wederom in Zoutkamp. Onder begeleiding van boten met vrijwilligers, coaches en schippers zwommen honderden sportievelingen in estafettevorm naar de Oosterhaven in Groningen. De zwemmers vanuit Zoutkamp zwommen dwars door het prachtige Reitdiep, om te finishen in de grachten van Groningen.