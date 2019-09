KLM schrapt tien vluchten van maandagochtend vanwege staking grondpersoneel

Welke vluchten het precies zijn, is nog niet duidelijk, maar het gaat in ieder geval om vliegreizen binnen Europa. Getroffen passagiers worden rechtstreeks benaderd om hun vlucht om te boeken. KLM spreek van een preventiemaatregel om het ongemak voor de reiziger te beperken. DIt meldt onder meer de NOS zondag.

Het grondpersoneel legt maandag tussen 08.00 en 10.00 uur het werk neer vanwege een cao-conflict met KLM. De onderbreking is onder meer bij medewerkers in de bagagekelder, de sleep- en tankdienst, platformmedewerkers die bagage in- en uitladen en onderhoudsmedewerkers. Andere maatschappijen zoals Air France, Delta en andere Skyteam-maatschappijen zullen er last van hebben, evenals vluchten van Transavia.

Omdat er een nieuwe planning moet worden gemaakt, wordt pas later vandaag duidelijk welke vluchen worden geannuleerd. De KLM sluit niet uit dat er maandagochtend nog meer vluchten worden geannuleerd of vertraging oplopen.