Derde aanhouding in onderzoek naar brute woningoverval Roermond

Op 9 augustus werd een gewelddadige en gewapende overval gepleegd op een woning in Swalmen in Roermond.

Op maandag 2 september is door de politie een 17-jarige Roermondenaar, op zijn woonadres in Roermond, aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze overval. Het is de derde aanhouding in deze zaak.

Op de avond van de overval zijn al twee verdachten aangehouden. Deze twee personen, een 20 en een 23-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfsplaats, zitten nog vast. Het onderzoek wordt voortgezet en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.