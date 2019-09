F-16 veroorzaakt met gooien bom voor brand op Vlieland

Op het militaire oefenterrein de Vliehors op Vlieland woedde vanmiddag een grote duinbrand. Deze ontstond nadat een F-16 een oefenbom had afgeworpen, die zijn doel miste. Het projectiel belandde in een duinpan.

Materieel en personeel van Staatsbosbeheer, de brandweer op Vlieland en Defensie hebben de brand onder controle gekregen. Het sein brandmeester is gegeven en nabluswerkzaamheden zijn opgestart.

In eerste instantie probeerde de militaire brandweer ter plaatse te blussen, maar door het moeilijk toegankelijke terrein en de harde wind breidde de brand zich razendsnel uit. Daarom riep Defensie assistentie in van de civiele hulpdiensten.

Oefenbom

De brand woedde dichtbij de schiettoren op het militaire oefenterrein de Vliehors, ver van de bewoonde wereld. Er is geen gevaar geweest voor mensen in de omgeving.

Het type bom waarmee de F-16 oefende, is een klein oefenprojectiel met een zogeheten flitslading. Wanneer het bommetje het doel of de grond raakt, is er een flits te zien en rook. In dit geval heeft de flits de brand veroorzaakt. Van dit type bom worden er wekelijks honderden afgeworpen op de Vliehors.

Onderzoek naar misser

Het gaat om een Nederlandse F-16. Er wordt onderzocht hoe het heeft kunnen gebeuren dat het jachtvliegtuig bij het afwerpen van de oefenbom het doel miste.