Opnieuw twee verdachten aangehouden voor steekpartij centrum Tilburg

De politie heeft maandag naar aanleiding van een steekpartij eerder dit jaar op 12 januari in het centrum van Tilburg, twee nieuwe verdachten aangehouden. Dit meldt de politie maandag.

Openlijke geweldpleging en mishandeling

Het gaat om twee Tilburgse jongens van 18 en 19 jaar oud die beide worden verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling van een stadsgenoot op het Pieter Vreedeplein in Tilburg. Hierbij raakte een 18-jarige Tilburger gewond. De jongens zijn aangehouden en na verhoor weer vrijgelaten. Zij blijven echter verdachte in deze zaak. Tegen de verdachten wordt dossier opgemaakt, het Openbaar Ministerie beslist over de verdere strafvervolging.

Januari

Op de avond van de steekpartij hebben agenten al 5 jongens opgepakt. Zij moesten omstanders die zich met de zaak bemoeiden op afstand houden met diensthonden en wapenstokken. Een 18-jarige Tilburg zou gewond zijn geraakt bij het incident, hij moest naar het ziekenhuis om zijn verwondingen te laten behandelen.