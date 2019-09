Weer staking grondpersoneel KLM voor hoger salaris

De staking duurt van 008.00 uur tot 10.00 uur. Er zijn zes vluchten preventief geannuleerd en het is voor reizigers op Europese vluchten niet mogelijk om ruimbagage mee te nemen. Tevens roept de luchtvaartmaatschappij haar passagiers op om de handbagage tot het minimum te beperken. Er is een kosteloze rebook policy opgezet voor passagiers die niet zonder ruimbagage willen reizen. Dit meldt de KLM in een statement.

Inmiddels zijn er in totaal 42 vluchten geannuleerd,

Er vindt woensdag tussen 08.00 uur en 10.00 ook een werkonderbreking plaats bij de cateringservice (KCS) van KLM. Als gevolg hierval zal er op vluchten die vertrekken van Schiphol tussen 07.30 en 10.00 minimaal gecaterd worden.