Vermoedelijke auto gevonden van doorrijder na aanrijding

De jongen fietste richting Brouwhuis en werd nabij de McDonalds op de kruising geschept door de auto. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De verkeersspecialisten deden uitgebreid onderzoek op de plaats van de aanrijding en ze hoorden inmiddels meerdere getuigen.

Vermoedelijke auto in beslag genomen

In de wijk Brouwhuis in Helmond is zaterdag aan het einde van de ochtend een auto aangetroffen waarvan men vermoeden heeft dat deze bij het ongeval betrokken was. de auto is door de politie in beslag genomen voor onderzoek.