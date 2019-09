Agenten gewond geraakt bij aanhouding verdachte

Twee agenten die naar aanleiding van een mogelijke mishandeling aan de Vogelschoot een 29-jarige verdachte wilden aanhouden, zijn hierbij lichtgewond geraakt. De man is aangehouden, een vrouw is aangehouden omdat zij een agent sloeg tijdens deze aanhouding.

Zaterdag 7 september rond 19.30 uur zijn twee agenten naar de Vogelschoot gereden in verband met een melding van een man die een vrouw zou mishandelen. Eenmaal ter plaatse troffen zij op straat een vrouw in een auto die mogelijk betrokken zou zijn. Tijdens een kort praatje met deze vrouw, hoorden zij gegil komend vanuit de richting van de woningen. In een van de achtertuinen zagen zij een man staan en een huilende vrouw. Wanneer een van de agenten de man aanspreekt en hem wil aanhouden voor mishandeling, begint de man te gillen en zich hevig te los te rukken. De man blijft zich verzetten bij de aanhouding waarna hij naar de grond wordt gewerkt door de agenten.

Verzet

Door het verzet van de man is een van de agenten diverse malen geschopt tegen zijn been. Na een korte worsteling lukte het om de handboeien om te doen en de man in een dienstauto te plaatsen om naar het bureau te vervoeren.

Een 37-jarige vrouw uit Breda probeerde om de agenten los te rukken van de man en sloeg hierbij meerdere malen op het achterhoofd van een van de agenten. Zij is ook aangehouden en overgebracht naar het politiecellencomplex.