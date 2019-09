42e Wereldhavendagen trekt 345.000 bezoekers

In Rotterdam kijkt de organisatie van de Wereldhavendagen terug op een succesvolle 42e editie. Nadat de zaterdag werd afgesloten met een spectaculaire avondshow en vuurwerk, was dankzij het mooie weer de zondag de drukstbezochte dag. In totaal genoten over het hele weekend naar schatting 345.000 mensen van de vele activiteiten op de kade, de demonstraties op het water en de excursies.

Na het wisselvallige weer aan de start van het weekend, vond op een zonnige laatste dag het publiek massaal de weg naar het evenementengebied op de kades rond de Erasmusbrug. Hiermee schat de organisatie het totale aantal bezoekers van de 42e editie van het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland op 345.000. Het weekend verliep zonder ernstige incidenten.

Directeur Sabine Bruijnincx kijkt tevreden terug. “De doorgevoerde vernieuwingen in het programma hebben goed uitgepakt. Het Career Event ‘Match’ voor jongeren op vrijdag en de zakelijke arrangementen werden goed bezocht en gewaardeerd. Ook constateren we dat bezoekers tevreden zijn over de nieuwe opstaplocaties voor excursies en de mogelijkheid om met eigen vervoer te reizen. Ik ben weer ontzettend trots op wat we met al onze sponsoren, partners, deelnemers, medewerkers en vrijwilligers hebben neergezet.”

Over de Wereldhavendagen

De Wereldhavendagen in Rotterdam is het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland. De 42e editie vond plaats op 6, 7 en 8 september 2019 in het gebied rond de Erasmusbrug.

Het thema van de 42e Wereldhavendagen was ‘MariTeam’, waarmee de organisatie de schijnwerper zette op het fantastische staaltje teamwork van alle mensen die dagelijks keihard werken aan het succes van Rotterdam als maritieme hoofdstad en zijn haven. Bezoekers konden via tal van activiteiten op de kade, demonstraties op het water en excursies kennismaken met alle teamspelers die de Rotterdamse haven rijk is. Daarnaast was er een uitgebreid cultureel programma in de stad.

Het evenement trok in 2019 ongeveer 345.000 bezoekers. De hoofdsponsors/partner van de Wereldhavendagen zijn Port of Rotterdam, de Koninklijke Marine en Rotterdam Festivals.