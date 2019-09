OM eist celstraf tegen gotenschoonmaker voor diefstal van bejaarden

Tilburg

In Tilburg zou begin november 2018 door verdachte de goten van een woning van een 98-jarige man voor 20 euro worden gereinigd, zoals vooraf was overeengekomen. Maar de schoonmaakkosten vielen duurder uit: 900 euro, ter plekke te voldoen. Nadat de hoogbejaarde het extra geld uit de kluis had gehaald, miste hij 1.100 euro en de pinpas. Met de pinpas werd later geld gepind en merkkleding van gekocht.

Best

Begin december vorig jaar werd aan de deur van een 82-jarige inwoonster van Best gevraagd of ze interesse had in het laten schoonmaken van de dakgoten. Bij de afspraak die daarop volgde werd een probleem geconstateerd wat voor 4.000 euro zou kunnen worden opgelost. En weer later zou het nog eens 2.500 euro meer kosten, cash af te rekenen. De vrouw betaalde beide bedragen. Kort daarna ontdekte de vrouw dat haar kluissleutel was verdwenen en dat er veel geld uit de kluis was meegenomen.

Uiterst laf

De verdachte uit Den Bosch ontkende bij de politie en zweeg verder. Hij verscheen vandaag niet op zitting. De officier van justitie benadrukte de lafheid van het misbruik van deze kwetsbare slachtoffers. ‘Van hun gespaarde geld kocht de verdachte merkkleding. Het leed van de ouderen staat in geen verhouding tot zijn eigen gewin. In je eigen huis op deze manier beroofd worden op deze leeftijd, het tast het gevoel van onveiligheid van de ouderen en de maatschappij behoorlijk aan.’ De man, die inmiddels al meer dan 100 dagen vast zit, hoort over twee weken het vonnis.