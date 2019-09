Vier doden bij schietpartij woning Dordrecht

In Dordrecht zijn maandag aan het begin van de avond drie doden gevallen bij een schietpartij in een woning. Dit meldt de politie maandagavond.

Drie doden, een zwaargewonde

Het schietincident gebeurde rond 18.30 uur in een woning aan de Heimerstein. 'Naast de drie dodelijke slachtoffers raakte ook nog een vierde persoon zwaargewond', aldus de politie.

Precieze toedracht nog onbekend

De politie kwam massaal af op de melding van het schietincident. Ook kwamen veel ambulances ter plaatse. De politie heeft een afzetting gemaakt rond het incident en is een onderzoek begonnen. De precieze toedracht is op dit moment nog onbekend.

Nadere bijzonderheden volgen zo spoedig mogelijk.

Reactie Burgemeester Kolff

Burgemeester Wouter Kolff heeft in een reactie op twitter gereageerd op het schietincident dat mogelijk om een familiedrama gaat. Wat de dodelijke slachtoffers betreft zou het om twee kinderen gaan en een man. De zwaargewonde persoon zou een vrouw betreffen.

Update 21.25 uur

Het onderzoek naar het schietincident in is in volle gang. De forensische opsporing onderzoekt de woning om sporen veilig te stellen en in kaart te brengen wat er zich in de woning precies heeft afgespeeld. De identiteit van de overleden personen is nog niet vastgesteld.

Update 22.30 uur

De identiteit van de 3 doden bij het schietincident in een woning aan de Heimerstein in Dordrecht is maandagavond door de politie vastgesteld. Het gaat om een man van 35 jaar en twee kinderen van 8 en 12 jaar. Een vierde persoon, een vrouw van 28 jaar, raakte zeer zwaargewond. Het slachtoffer werd in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis vervoerd.

Politieman

De overleden man is een politieman van de politie-eenheid Rotterdam. Hij is mogelijk de schutter. Er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake is van een gezinsdrama. Nader onderzoek moet dat uitwijzen. Burgemeester Wouter Kolff stelde zich ter plaatse op de hoogte van het tragische incident en sprak met buurtbewoners. De Rijksrecherche stelt zoals gebruikelijk in dit soort zaken een onderzoek in.

Vrouw overleden

De poltitie laat weten dat de 27-jarige vrouw in het ziekenhuis aan haar verwondigen is overleden

Eerder vanavond heeft zich een zeer heftig schietincident voorgedaan in Dordrecht. Ik ben zeer geraakt en leef enorm mee met alle betrokkenen. Later vanavond zal ik naar de Heimerstein gaan. https://t.co/g6L5In4FXN — Wouter Kolff (@WouterKolff) September 9, 2019