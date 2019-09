Aangehouden voor cocaïne

De politie arresteerde maandag 9 september 2019 rond 11u15 op de Louwersdonk een 34-jarige verdachte uit Breda, omdat hij drugs in zijn bezit had.

De politie was na aanleiding van binnengekomen informatie een drugsonderzoek gestart. Agenten verdachten een 34-jarige man uit Breda en er was voldoende bewijs om hem aan te houden. Ze zagen hem maandagochtend over de Louwersdonk rijden en hielden hem aan. In de auto lag een knuppel, 8 wikkels cocaïne, 5 gram hennep en geld. Bij de doorzoeking van zijn woning vond de politie ongeveer 90 gram cocaïne en geld. De auto stond niet op naam van de verdachte, maar de eigenaar deed afstand van het voertuig. De verdachte deed afstand van alle goederen behalve het geld. Het gaat om ruim 500 euro. De politie nam het geld in beslag en het Openbaar Ministerie zal daarover een beslissing nemen. De verdachte zal zich voor de rechter moeten verantwoorden.