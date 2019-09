Plofkraak in Emmen

Nog onbekenden hebben dinsdagmorgen een plofkraak gepleegd op een geldautomaat bij winkelcentrum Angelso in Emmen.

Door de kracht van de explosie is de pinautomaat uit de gevel geslagen. Het is nog onduidelijk of de plofkrakers iets hebben buitgemaakt.

Nadat de EOD de ruimte had geïnspecteerd om achtergebleven explosieven, kon de politie beginnen met het onderzoek.