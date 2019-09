Nominaties Gouden Kalveren 2019 bekendgemaakt

Het Nederlands Film Festival (NFF) heeft dinsdagavond in Utrecht de Gouden Kalveren-nominaties bekendgemaakt. Onder leiding van presentator Eric Corton werden de namen onthuld in de Winkel van Sinkel, dat tussen 27 september en 5 oktober 2019 het Festivalhart is van het Nederlands Film Festival.

Uitreiking 4 oktober

Op vrijdagavond 4 oktober vindt de uitreiking plaats van de grootste Nederlandse filmprijzen tijdens het Grolsch Gouden Kalveren Gala in Stadsschouwburg Utrecht. Het Grolsch Gouden Kalveren Gala is op 4 oktober vanaf 19.30 uur rechtstreeks te volgen via de website van het Nederlands Film Festival. Diezelfde avond om 21.25 uur is er een speciale editie van Ivo Niehe’s TV Show in het teken van het Nederlands Film Festival en de Gouden Kalveren op NPO1.

Nominaties per categorie/De nominaties (op alfabetische filmtitelvolgorde) zijn:

Beste Korte Documentaire

TURN! – Esther Pardijs

Teledoc Campus – VADER – Isabel Lamberti

DE WAARHEID OVER MIJN VADER – Shamira Raphaëla

Beste Korte Film

Kort! – EN ROUTE – Marit Weerheijm

Ultrakort – HUMAN NATURE – Sverre Frederiksen

THE WALKING FISH – Thessa Meijer

Beste Televisiedrama

JUDAS – Joram Lürsen

MOCRO MAFFIA – Bobby Boermans, Giancarlo Sánchez

ZEVEN KLEINE CRIMINELEN – Rob Lücker

Beste Acteur Televisiedrama

Gijs Naber – JUDAS

Oussama Ahammoud – MOCRO MAFFIA

Jeroen Spitzenberger – STANLEY H

Beste Actrice Televisiedrama

Marit van Bohemen – JUDAS

Rifka Lodeizen – JUDAS

Leny Breederveld – DE LUIZENMOEDER 2

Beste Sound Design

Peter Warnier – BLOODY MARIE

Huibert Boon, Alex Booy – MY FOOLISH HEART

Nardi van Dijk – NIEMAND IN DE STAD

Beste Muziek

Joris Oonk – BAANTJER HET BEGIN

Rutger Reinders – DIRTY GOD

Pieter Perquin (Perquisite) – NIEMAND IN DE STAD

Beste Camera

Lennert Hillege – BLOODY MARIE

Jasper Wolf – NIEMAND IN DE STAD

Emo Weemhoff – NOCTURNE

Beste Montage

Sander Vos – DIRTY GOD

Axel Skovdal Roelofs – NIEMAND IN DE STAD

Menno Boerema (Postuum) – HET WONDER VAN LE PETIT PRINCE

Beste Lange Documentaire

DEVIL’S PIE – D’ANGELO – Carine Bijlsma

IK BEN ER EVEN NIET – Maartje Nevejan

KABUL, CITY IN THE WIND – Aboozar Amini

LIVING THE LIGHT – ROBBY MÜLLER – Claire Pijman

HET WONDER VAN LE PETIT PRINCE – Marjoleine Boonstra

Beste Production Design

Kurt Loyens – BAANTJER HET BEGIN

Floris Vos – BLOODY MARIE

Roland Mylanus – MY FOOLISH HEART

Beste Mannelijke Bijrol

Robert de Hoog – BAANTJER HET BEGIN

Fedja van Huêt – BAANTJER HET BEGIN

Thomas Höppener – DE LIBI

Beste Vrouwelijke Bijrol

Jelka van Houten – BAANTJER HET BEGIN

Lisa Smit – BAANTJER HET BEGIN

Julia Akkermans- NIEMAND IN DE STAD

Beste Acteur

Marcel Musters – GOD ONLY KNOWS

Minne Koole – NIEMAND IN DE STAD

Vincent van der Valk – NOCTURNE

Beste Actrice

Elsie de Brauw – GOD ONLY KNOWS

Monic Hendrickx – GOD ONLY KNOWS

Melody Klaver – RAFAËL

Beste Scenario

Jeroen Scholten van Aschat, Shady El-Hamus – DE LIBI

Laura van Dijk – MIJN BIJZONDER RARE WEEK MET TESS

Philip D. Huff, Marnie Blok – NIEMAND IN DE STAD

Beste Regie

Sacha Polak – DIRTY GOD

Michiel van Erp – NIEMAND IN DE STAD

Ena Sendijarević – TAKE ME SOMEWHERE NICE

Beste Film

DIRTY GOD – Marleen Slot voor Viking Film

GOD ONLY KNOWS – Frans van Gestel, Laurette Schillings, Arnold Heslenfeld voor Topkapi Films

MIJN BIJZONDER RARE WEEK MET TESS – Joram Willink, Piet-Harm Sterk voor BIND

NIEMAND IN DE STAD – Michiel van Erp, Monique Busman voor De Familie Film & TV

TAKE ME SOMEWHERE NICE – Iris Otten, Sander van Meurs, Pieter Kuijpers voor Pupkin

Genomineerde films op het NFF zien

De kaartverkoop van het Nederlands Film Festival 2019 is gestart en het volledige programma is te vinden op www.filmfestival.nl/programma. Alle genomineerde films worden vertoond, o.a. onder de noemer Gouden Kanshebbers. De laatste dag van het festival, zaterdag 5 oktober is een aantal Gouden Kalf-winnaars nog eenmaal op het grote doek te zien.

Toekenning nominaties

De nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren in de categorieën Korte Documentaire, Korte Film, Televisiedrama en Interactive worden bepaald door onafhankelijke jury’s die per categorie uit een drietal professionals bestaat. De jury voor Korte Documentaire bestaat uit documentairemakers John Appel, Yan Ting Yuen en producent Janneke Doolaard. Voor het Gouden Kalf voor Korte Film en Televisiedrama jureren regisseur/animator Nienke Deutz, producent Erik Glijnis en regisseur/scenarioschrijver Nicole van Kilsdonk.

Beste Interactive

De jury voor het Gouden Kalf voor Beste Interactive wordt gevormd door film- en mediamaker Mirka Duijn, digitaal kunstenaar Floris Kaayk en prof. dr. Joost Raessens. De nominaties in deze categorie worden op maandag 30 september bekendgemaakt tijdens de NFF Interactive Gouden Kalf Avond. De drie films met het hoogste aantal bioscoopbezoekers tussen 1 september 2018 en 1 september 2019 komen automatisch in aanmerking voor het Gouden Kalf van het Publiek, dit zijn: BON BINI HOLLAND 2, DORIS en VERLIEFD OP CUBA.

Speelfilm en Lange Documentaire

De nominaties voor Speelfilm en Lange Documentaire worden bepaald volgens het Academy-model. Een grote groep vakgenoten kiest zelf de winnaars zoals ook bij internationale competities en filmprijzen als de Oscars, de Bafta’s en de Césars. De groep stemgerechtigden van 669 professionals bestaat uit Gouden Kalf-winnaars sinds 1981 in alle categorieën, Nederlandse winnaars van hoofdprijzen in het internationale filmcircuit en uit leden van de Dutch Academy For Film (DAFF).