Waarom een telefoonhoesje noodzakelijk is

Apple kondigt de nieuwe iPhone 11 in september aan. Het nieuwe toestel wordt in zes kleuren gelanceerd met een vernieuwde camera. De camera in de iPhone 11 heeft een vernieuwde groothoeklens, een nieuwe behuizing en moet de beste zijn voor (thuis)fotografie. De iPhone 11 is het minst prijzige model. Het premium model, de iPhone 11 Pro is er in vier kleuren en twee versies: de reguliere en de max. De iPhone 11 kost vanaf € 809 in de uitvoering met 64GB flashopslag. De vanaf prijzen van de Pro-modellen zijn €1.159 en €1.259.