Wildvreemde man gooit bij vrouw bloempotten van haar dakterras

Bewoonster

De bewoonster alarmeerde rond 22.10 uur de politie omdat zij hoorde dat er iemand op haar dakterras zou staan en bloempotten naar beneden gooide. Bij aankomst zagen de agenten een man op het dakterras staan en hebben ze hem naar eraf gehaald. Hij is aangehouden voor vernieling en overgebracht naar een politiecel. Hij is woensdag gehoord. Er is aangifte tegen hem gedaan.