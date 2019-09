Voor moord veroordeelde Brit in Nederland

Een 37-jarige Brit die in Nederland nog een straf van 20 jaar wegens moord en poging tot moord moest uitzitten, is woensdagochtend opgesloten in een gevangenis. De man kwam vanochtend vanuit Colombia aan op Schiphol.

De man was een van de daders van een schietpartij op 14 juli 2010 in Breda. Bij die schietpartij kwam een 12-jarige jongen om het leven en raakte een vrouw gewond. Vermoedelijk hadden de schutters het voorzien op familieleden van de jongen.

Vrijspraak en veroordeling alsnog

De Brit werd op verdenking van de moord en poging tot moord in 2011 in Engeland aangehouden. De rechtbank sprak hem daarvan in 2012 vrij, en de man werd op vrije voeten gesteld. Het gerechtshof veroordeelde hem uiteindelijk in 2015 tot 20 jaar. Tijdens de behandeling van het hoger beroep verdween de man. Nadat de Hoge Raad het cassatieberoep had verworpen, werd de straf in 2017 onherroepelijk.

FastNL

In 2018 werd de man door FastNL, een speciaal team van politie en OM dat is belast met de opsporing van onherroepelijk veroordeelden, onder een andere naam getraceerd in Colombia. Sinds mei 2018 zat hij in Colombia in uitleveringsdetentie.

Omdat de straf inmiddels onherroepelijk is, is de man rechtstreeks naar een gevangenis in Nederland gebracht om het restant van de 20 jaar, met aftrek van voorarrest, uit te zitten.