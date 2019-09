Gouden Kalf voor de Filmcultuur gaat naar filmconnaisseur Jac. Goderie

Verdienstelijk

Sinds 1981 wordt het Gouden Kalf voor de Filmcultuur uitgereikt om personen of instanties te eren die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse Filmcultuur. De uitreiking van het Gouden Kalf vindt plaats tijdens het Grolsch Gouden Kalveren Gala op vrijdag 4 oktober in Utrecht.

Liefde voor de film

Jac. Goderie is door de Raad van Toezicht en bestuurder van het NFF verkozen vanwege zijn jarenlange toewijding voor film. 'Zonder de liefde voor film is er geen filmmaker, en is er ook geen film. Die liefde voor film is de bron waaruit alle filmprofessionals gedronken hebben. Sommigen zijn makers geworden in een van de vele filmdisciplines, anderen hebben van het liefhebben en het verspreiden van die liefde hun beroep gemaakt.'

Van passie beroep gemaakt

Goderie heeft in diverse functies zijn bevlogenheid voor film betuigd als programmeur, radio- en tv-presentator, eindredacteur, uitgever, deskundige en columnist. Het bestuur laat weten dat een film naast een filmmaker vooral een filmliefhebber nodig heeft. 'Jac. Goderie heeft van zijn passie zijn beroep gemaakt. Hij zet zich nog steeds volop in om de liefde voor film overal te verspreiden.'

"Kunst"

Jac. Goderie’s reactie op het ontvangen van het Gouden Kalf voor de Filmcultuur: 'Een eigen taal heeft, in deze tijd van globalisering, alleen maar recht van spreken als er “kunst” mee wordt bedreven: poëzie, literatuur én natuurlijk films, véél films.'