Vier jaar gevangenisstraf voor Japanse ouders vanwege ernstige ondervoeding van vijf kinderen

De rechtbank Zeeland-West-Brabant legt de vader en de moeder van een Japans gezin uit Molenschot een gevangenisstraf op van vier jaar. In juni 2018 werden vijf van hun kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar in ernstig ondervoede toestand aangetroffen en opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de artsen was er op dat moment sprake van een medische noodsituatie. Bij een 12-jarige jongen was deze zelfs levensbedreigend.

De ouders gaven hun kinderen structureel te weinig voedsel en het voedsel dat ze kregen was niet gezond en onvoldoende gevarieerd. De kinderen hadden voortdurend honger en een ernstig tekort aan voedingsstoffen. Dit leidde er toe dat zij sterk vermagerden en op school naar eten zochten in prullenbakken, stiekem het schoolfruit opaten en soms eten uit de tassen van hun klasgenootjes haalden. Daarnaast kregen de kinderen regelmatig straf. Deze straf bestond onder meer uit het overslaan van maaltijden. Twee van de kinderen werden bij wijze van straf ook regelmatig opgesloten in hun kamer of in de schuur. Deze opsluiting, vaak zonder eten, kon wel vijf dagen duren.

Tijdens de rechtszaak lichtte een arts de rechtbank voor over de medische toestand van de kinderen. Eén kind verkeerde al in een levensbedreigende situatie en was aan het afglijden naar een comateuze toestand. Volgens de arts is met honderd procent zekerheid te zeggen dat ook de andere vier kinderen na verloop van tijd, als het op dezelfde manier was doorgegaan, in een levensbedreigende situatie zouden zijn beland.

De rechtbank heeft de ouders veroordeeld voor poging tot doodslag, vijf keer gepleegd. Zij heeft bij dit oordeel meegenomen dat de ouders hebben verklaard dat zij geen reden zagen om het voedingspatroon aan te passen en dit zonder ingrijpen van buitenaf ook niet gedaan zouden hebben. De rechtbank gaat er niet van uit dat de ouders daadwerkelijk wilden dat hun kinderen zouden overlijden. Wel hebben zij de aanmerkelijke kans dat de kinderen door hun gedrag zouden komen te overlijden op de koop toegenomen. De rechtbank verwijt de ouders dat zij hun visie op gezond eten zo ver doorvoerden dat zij niet meer openstonden voor zorgsignalen van anderen. De twee betrokken scholen en Veilig Thuis hebben namelijk tegen de ouders meermalen hun zorgen over de kinderen geuit. Ook rekent de rechtbank het de ouders aan dat zij met de kinderen weggingen terwijl er op dat moment een afspraak stond met Veilig Thuis. Doordat de 12-jarige jongen op een parkeerplaats in Limburg uit de auto kon vluchten, konden de ouders worden getraceerd en kon ook aan de andere kinderen medische hulp worden geboden. Daarnaast zijn beide ouders ook veroordeeld voor het mishandelen en het opsluiten van hun kinderen.

Inmiddels zijn de kinderen opgeknapt en verblijven zij bij hun grootouders in Japan. Ook de andere twee kinderen van het echtpaar, een baby en een jongen van veertien, verblijven daar.