Politieonderzoek naar fatale woningbrand waarbij twee jongens omkwamen afgerond, geen sprake van nalatigheid

De conclusie is dat we uitsluiten dat het hier om een misdrijf gaat of dat er sprake is van nalatigheid.

Bij die brand zijn zaterdag twee jongens omgekomen. Net voor middernacht kwam de melding binnen dat een houten chalet in een bosperceel in brand stond. Er zouden nog twee kinderen in het pand zitten. Politie en brandweer konden niets meer betekenen voor de jongens omdat het hele pand al in brand stond. Ook de vader van één van de jongens had nog geprobeerd naar binnen te gaan. Hij was daar bij gewond geraakt. Ook de bewoonster van het huis is gewond geraakt toen ze het huis uit vluchtte voor de brand. Later werden de twee stoffelijke overschotten gevonden in de bijna afgebrande woning.

Onderzoek

Er is een uitgebreid forensisch- en tactisch onderzoek gestart. De plaats van het incident is nauwkeurig onderzocht. De beide lichamen zijn geschouwd en betrokkenen zijn gehoord. Uit dat onderzoek is gebleken dat de oorzaak van de brand niet meer te achterhalen is. Wel is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf af van enige nalatigheid. Het politieonderzoek is hiermee afgerond.

Impact

Het drama heeft een uiteraard een diepe impact op de twee families van de slachtoffertjes. Maar ook de kleine gemeenschap van Strijbeek is geschokt. De hulpverleners die zaterdag ter plaatse waren zijn ook aangeslagen. Slachtofferzorg (www.slachtofferhulp.nl) is voor een ieder bereikbaar om zorg te verlenen. De hulpverleners hebben via hun organisatie hulp aangeboden gekregen.