Onderzoek ernstige aanrijding A73, waarbij twee mannen om het leven kwamen, is afgerond

Uit onderzoek van de politie blijkt dat in een moment van onoplettendheid de bestuurder van de personenbus op de A73 in Belfeld van de weg is geraakt.

Bij de eenzijdige aanrijding afgelopen vrijdagochtend kwamen 2 mannen met de Franse identiteit om het leven. Drie mannen liggen op dit moment nog met verwondingen in ziekenhuizen in Maastricht en Nijmegen. Ze zijn niet meer in kritieke toestand.

Ernstig eenzijdig ongeval

Op de A73 ter hoogte van Belfeld vond vrijdagmorgen een ernstig eenzijdig ongeval plaats. Twee inzittenden in de leeftijd van 18 en 20 jaar oud, kwamen daarbij om het leven. Drie mannen van 25, 20 en 25 jaar zijn zwaargewond overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt waar zij nog altijd verblijven. De politie de familie en de Franse ambassade hiervan in kennis gesteld.Dit maakte de politie bekend.

Vrijdagochtend kort na 08.00 uur ontving de politie melding van een ongeval op de A73. In noordelijke richting, ter hoogte van Belfeld, zou een bestelbusje tegen een paal zijn gereden. Brandweer, ambulance en politie zijn daarop ter plaatse gegaan.

Traumahelikopters

Al snel werd besloten om de A73 vanaf Beesel af te sluiten voor verkeer. Dit om de hulpdiensten optimaal doorgang te bieden. Om de slachtoffers van de benodigde medische zorg te kunnen voorzien, werd de hulp van twee traumahelikopters ingeroepen. De bestuurder van het voertuig en één van de passagiers zijn als gevolg van het ongeval overleden. De drie andere inzittenden raakten zwaargewond. Eén inzittende is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd en de twee anderen zijn met ambulances vervoerd.