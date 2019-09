Jongen in arm en zij gestoken in Eindhoven

Een 20-jarige jongen uit Eindhoven is in denacht van zondag op maandag rond 03.15 uur gewond geraakt nadat hij in zijn arm en zij werd gestoken. Dit meldt de politie maandag.

Onderzoek

Het steekincident gebeurde ter hoogte van café de Oude Rechtbank en Miller Time op Stratumseind. De recherche in Eindhoven is een onderzoek gestart naar het incident en de toedracht.

Verdachte gevlucht

Het motief van de steekpartij is nog onbekend. Wat er aan vooraf ging wordt onderzocht maar van een ruzie was geen sprake. De verdachte vluchtte weg richting het pleintje. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. Met een flink aantal hechtingen ligt hij nog in het ziekenhuis.