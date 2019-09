Woensdag gaat KLM grondpersoneel opnieuw staken

Zware roosters

Vorige week ging de FNV samen met de andere bonden weer om tafel met KLM om tot een akkoord over een nieuwe cao te komen. KLM kwam toen met een loonbod van gemiddeld 2,54 procent per jaar, terwijl de bonden 4 procent extra willen. ‘KLM wil alleen mensen aannemen met een contract voor 75% van een normale werkweek. Door de zware roosters kunnen de medewerkers er geen andere baan naast nemen. Deze werknemers hebben hierdoor een erg laag inkomen, terwijl ze juist op de zwaarste diensten worden ingezet’, aldus Van den Brink.

Sportschool

Bij KLM komt veel zwaar werk voor, van medewerkers in de bagagekelder die koffers moeten sjouwen tot aan platformmedewerkers die de koffers in het vliegtuig moeten laden. Dat dit werk zwaar is, erkent KLM zelf ook. Van den Brink: ‘Ze zeggen dat het werk te zwaar is om je hele leven te doen, maar doen er niks aan om het lichter te maken. Ze draaien het zelfs om. Als je in de bagagekelder werkt, hoef je niet naar de sportschool, zeggen ze dan.’ Twee jaar geleden bleek uit onderzoek van FNV dat KLM de belastbaarheidsnormen overtreedt.

Scheef

Een ander probleem bij het werk van grondpersoneel is de scheve verhouding tussen het aantal vaste medewerkers en uitzendkrachten. ‘Bij KLM werken duizenden uitzendkrachten, die altijd oproepbaar zijn, maar weinig worden ingezet. Dat betekent veel onzekerheid voor de uitzendkrachten. Voor de vaste medewerkers wordt het werk zwaarder als ze met veel uitzendkrachten werken: die moeten steeds opnieuw ingewerkt worden, hebben kortere diensten en maken het opnemen van verlof moeilijker’, aldus Van den Brink.

15.000 medewerkers

FNV wil daarom naast de loonsverhoging ook dat de verhouding tussen vaste en flexibele krachten verbetert en dat de roosters lichter worden. De onderhandelingen over een nieuwe cao lopen al sinds mei. Onder de cao Grondpersoneel vallen zo’n 15.000 medewerkers.