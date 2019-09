Inrijden crossauto op publiek Leende, bestuurder vast voor poging doodslag

De 21-jarige man uit Reuver, die op 15 september werd aangehouden voor het inrijden op het publiek tijdens de prijsuitreiking van Autocross Leende, is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van poging tot doodslag. 'De man blijft de komende 14 dagen nog in de cel', zo laat het OM woensdagmiddag weten.

Ruzie om geannuleerde rit

De politie sprak sinds zondag met een groot aantal getuigen. 'Het blijkt dat de man uit Reuver kort voor zijn daad ruzie kreeg over een rit, die om veiligheidsredenen was geannuleerd. De ruzie zou reden zijn geweest om met zijn auto het publiek in te rijden', aldus het OM. Twee mannen en een vrouw raakten daarbij gewond en moesten naar het ziekenhuis. Rond het incident was het enige tijd onrustig op het terrein en er werd gevochten. In het tumult kreeg een tiener klappen. Ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht.

Belaagd

De man reed zich na zijn daad vast in het zand en werd daarna belaagd door een flink aantal bezoekers. Over en weer vielen rake klappen. Ook de 17-jarige vriendin van de man liep naar de auto. Ze nam even later tegenover agenten de schuld op zich, maar onder meer uit een groot aantal getuigenverklaringen blijkt dat haar vriend de bestuurder was en dat er niemand anders in de auto zat toen die op het publiek inreed. De vriendin is dinsdag vrijgelaten. De politie heeft inmiddels ook contact gehad met een man uit Kaatsheuvel. Hij werd maandag plotseling onwel, mogelijk als gevolg van klappen die hij zondag kreeg van de verdachte. Ook dit incident wordt in het onderzoek betrokken.

'Totaal idiote actie'

De Officier van Justitie neemt de zaak hoog op: 'Volstrekt onschuldige bezoekers zijn zondag het slachtoffer geworden van een totaal idiote actie. De bestuurder van de auto heeft gespeeld met de levens van een groot aantal mensen en dat rekenen wij hem zeer aan', zo laat ze woensdag weten. De 21-jarige man is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat de verdachte nog zeker 14 dagen in de cel moet blijven. Het onderzoek naar de zaak gaat verder.